Chemiekonzern Dottikon ES schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab Der Pharmazulieferer hat neue Aktien im Wert von 199,5 Millionen Franken ausgeben. Der Preis der Aktien lag am unteren Ende der Preisspanne. Roman Schenkel 10.03.2021, 09.40 Uhr

Markus Blocher reduziert seinen Anteil an Dottkon ES, bleibt aber klarer Mehrheitsaktionär. Britta Gut

Das Aargauer Spezialitäten-Chemieunternehmen Dottikon ES hat die Kapitalerhöhung unter Dach und Fach gebracht. Es seien rund 1,27 Millionen neue Aktien platziert worden, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Der Nettoerlös liege bei rund 199,5 Millionen Franken. Mit 160 Franken pro Aktie lag der Preis am unteren Ende der anvisierten Preisspanne von 160 bis 195 Franken. Das Unternehmen benötigt das Geld für die Finanzierung des Ausbaus am Firmenstandort in Dottikon AG.