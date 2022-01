Dreikönigstagung Verlegerpräsident Pietro Supino: «2022 wird medienpolitisch entscheidendes Jahr» Verlegerpräsident Pietro Supino wirbt an der Dreikönigstagung fürs Medienpaket. Darüber hinaus werde 2022 mit der Debatte über das Leistungsschutzrecht zum «medienpolitisch entscheidenden Jahr». Samuel Thomi 05.01.2022, 09.51 Uhr

Pietro Supino, Präsident des Verlegerverbands und Verleger der TX Group, an der Dreikönigstagung 2022. Screenshot

Anfang Jahr treffen sich die Zeitungsmacherinnen und Zeitungsmacher jeweils zur Dreikönigstagung. Dieses Jahr findet der Anlass des Schweizerischen Verlegerverbands pandemiebedingt zum zweiten Mal online statt. Und so warb Verlegerpräsident Pietro Supino am Mittwoch aus den Studios von «Tele Züri» für ein Ja zum Medienpaket. «Gesamthaft betrachtet handelt es sich dabei um einen guten Kompromiss», sagte der Verleger und Verwaltungsratspräsident der TX Group in seiner Begrüssungsrede. Dennoch sei diese Abstimmung für die Branche «von existenzieller Bedeutung», auch wenn ein grosser Teil des Medienpakets nach sieben Jahren bereits wieder auslaufen wird.