Drohnenlogistik Nicht rentabel: Post verabschiedet sich aus dem Drohnengeschäft Seit fünf Jahren flogen die Drohnen der Post Proben zwischen Spitälern und Laboren hin- und her. Nun übergibt die Post den Drohnenbetrieb an den amerikanischen Projektpartner Matternet. 01.06.2022, 13.30 Uhr

Die Post übergibt den operativen Betrieb der Drohnen an Projektpartner Matternet. (Archiv) Keystone

Die Schweizerische Post übergibt ihr Drohnenprojekt nach fünf Jahren an den Drohnenentwickler Matternet. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit. Matternet ist Projektpartner in der Schweiz und soll die Dienstleistung weiterhin anbieten. Somit können die bestehenden Kunden wie das Universitätsspital Zürich oder der Tessiner Spitalverbund EOC gemäss Mitteilung weiterhin Transporte beim Drohnenhersteller beziehen. Die Übergabe erfolgt per Ende Dezember.