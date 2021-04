Duftstoffe Umsatz weiter gesteigert: Givaudan trotzt der Coronakrise Good News aus Genf: Givaudan präsentiert trotz Pandemie erfreuliche Zahlen. Der Aroma- und Duftstoff-Konzern konnte im ersten Quartal ein «starkes Wachstum in allen Märkten und Segmenten» verzeichnen. 13.04.2021, 07.05 Uhr

Trotz Corona hat der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan im ersten Quartal 2021 erfreuliche Zahlen präsentieren. Keystone

(mg) Um 3,4 Prozent in Schweizer Franken ist der Umsatz von Givaudan im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie der Konzern am Dienstag mitteilt, hat er in diesen drei Monaten insgesamt 1,67 Milliarden Franken erwirtschaftet. «Ich bin sehr zufrieden, dass wir in einem wegen der Covid-19 Pandemie immer noch sehr unsicheren Umfeld so gut ins Jahr 2021 gestartet sind», lässt sich CEO Gilles Andrier in der Mitteilung zitieren.