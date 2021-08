Dufry schreibt weiter rote Zahlen

Duty Free Trotz steigendem Reiseverkehr: Dufry erholt sich nur langsam Mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Franken im ersten Halbjahr liegt Dufry noch immer weit unter Vorkrisenniveau. Das Unternehmen hofft, bis Ende August zwei Drittel der Läden wieder öffnen zu können. Peter Walthard Aktualisiert 10.08.2021, 07.36 Uhr

Trotz anhaltender Millionenverluste blickt Dufry optimistisch in die Zukunft. Keystone

Das Geschäftsumfeld sei von graduellen Verbesserungen geprägt, heisst es in einer am Dienstag verschickten Mitteilung von Dufry. Im Klartext heisst das, dass das Unternehmen noch weit entfernt ist von den Ergebnissen, die es vor der Coronakrise präsentieren konnte. Verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019 lag das organische Wachstum im ersten Halbjahr 2021 bei -69,5 Prozent, dies obwohl der Reiseverkehr in den USA, Südamerika sowie Europa, Afrika und dem Mittleren Osten (Emea) wieder ansteigt. Die weltweit steigende Impfquote beschert Dufry aber bessere Aussichten für die nahe Zukunft.