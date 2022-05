Obstbau Der warme Mai beschert der Schweiz eine prächtige Erdbeerernte Die frühen Sommertage haben den Erdbeerfeldern gut getan: Derzeit können bis zu 1200 Tonnen pro Woche geerntet werden. Damit kann die Schweiz ihren inländischen Bedarf selber decken. 31.05.2022, 13.57 Uhr

Die Schweizer Obstbauern freuen sich über ein gutes Erdbeerjahr. Keystone

Seit einer Woche ist die Erdbeerernte in der Schweiz in vollem Gange. Bereits zu Beginn hatte der Schweizer Obstverband eine «prächtige Ernte» angekündigt. Dies scheint sich nun zu bewahrheiten: In den nächsten Tagen erreiche die Ernte eine Spitze von 1200 Tonnen pro Woche, sagte Christian Schönbächler vom Schweizer Obstverband am Dienstag auf Anfrage von CH Media. Seine erste Zwischenbilanz: «Es läuft alles bestens.»

Die Saison dauert noch zwei Wochen an. Pro Woche rechnet der Obstverband mit einem Erntevolumen von durchschnittlich rund 1000 Tonnen. In dieser Zeit sei die Schweizer Produktion in der Lage, den Bedarf im Inland vollständig zu decken. Über das ganze Jahr gesehen steuern die Schweizer Produzenten mit 7300 Tonnen einen Drittel des Gesamtbedarfs bei.

Positive Auswirkung eines «zu warmen» Monats

Grund für das gute Erdbeerjahr ist der aussergewöhnlich warme Mai. Laut dem Wetterdienst Meteonews gab es im Mittelland bis und mit letzte Woche zwischen sieben und zehn Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad – rund doppelt so viele wie normal. Auch was die Durchschnittstemperaturen angeht, lag der Mai deutlich über dem langjährigen Mittel und war damit eigentlich zu warm.

Für einmal hat dies nun positive Auswirkungen: Erdbeeren aus Schweizer Produktion seien ökologisch nämlich besonders günstig, heisst es beim Obstverband. Dies liege vor allem an den kurzen Transportwegen. Diese sind auch gut für die Qualität der Erdbeeren: Früchte aus der Schweiz gelangen frisch ab Ernte in den Verkauf und haben entsprechend viele Vitamine und Nährstoffe. (wap)