Autoimporteure wollen mehr Geld für Ladestationen

Elektrifizierung der Strasse: Auto-Importeure fordern Geld für Ladestationen Die Ladeinfrastruktur hinke dem Elektro-Boom auf Schweizer Strassen hinterher, warnen die Automobilimporteure. Sie fordern, dass der Bund jährlich 30 Millionen Franken in den Ausbau steckt. Peter Walthard 22.02.2022, 11.30 Uhr

Ladesäule in Basel: Der Ausbau des Ladenetzes hinke dem E-Auto-Boom hinterher, befürchten die Importeure. Keystone

Bereits 2025 wird mehr als die Hälfte der Neuwagen in der Schweiz über einen elektrischen Antrieb verfügen. Dies prognostiziert der Branchenverband der Autoimporteure Auto-Schweiz. Nun werde deutlich, dass der Ausbau der öffentlichen und privaten Ladeinfrastruktur massiv beschleunigt werden müsse, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Auto-Schweiz fordert darin, dass der Bund Mittel für Ladestationen bereitstellt. Die im neuen CO 2 -Gesetz vorgesehene Finanzierung aus Sanktionszahlungen der Importeure werde nämlich nicht ausreichen, so Auto-Schweiz.

Aktuelle Berechnungen zeigten, dass die Sanktionszahlungen der Importeure für Wagen mit hohem CO 2 -Ausstoss recht gering ausfallen könnten. 2021 etwa seien die CO 2 -Zielwerte für Neuwagen gut eingehalten worden. Im Gesetz müssten deshalb 30 Millionen Franken jährlich für den Ausbau der Ladeinfrastruktur festgeschrieben werden, dies unabhängig von der Höhe der Sanktionszahlungen der Importeure.

Lademöglichkeiten müssen selbstverständlich werden

Ideal ist laut Auto-Schweiz ein Verhältnis von einer Ladestation pro 10 Steckerfahrzeuge. Davon sei die Schweiz aber immer weiter entfernt. 2020 seien noch zwölf Steckerfahrzeuge auf eine Ladestation gekommen, letztes Jahr seien es schon 17 gewesen. Gemäss den Berechnungen des Verbands sind 19 Kantone unterdotiert mit Ladestationen.

Probleme gebe es ausserdem bei der Erstellung von privater Ladeinfrastruktur für Mieter. Auto-Schweiz fordert deshalb ein «Recht auf Laden». Eine Lademöglichkeit am Stellplatz müsse so selbstverständlich werden «wie warmes Wasser in einer Mietwohnung». Da das Baurecht kantonal geregelt ist, solle sich der Bund unter anderem über die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) entsprechend einbringen. (wap)