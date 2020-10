Easyjet will in der Schweiz 70 Stellen abbauen und zwei Flugzeuge grounden Die Folgen der Coronakrise zwingen Easyjet in der Schweiz zu einer Sparrunde: In Basel und Genf sollen 70 Stellen gestrichen und zwei Flugzeuge auf dem Euroairport ausser Betrieb genommen werden. 06.10.2020, 13.40 Uhr

Zwei Flugzeuge will Easyjet Switzerland am Euroairport in Basel ausser Betrieb nehmen. Im Bild: Easyjet-Flugzeuge am Flughafen Genf. Keystone

(sat/dpa) Wie Easyjet Switzerland am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, ist dazu am Montag formell ein Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften gestartet worden. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen derzeit zwölf Flugzeuge in Basel stationiert und beschäftigt dort 450 Mitarbeitende. In Genf seien derzeit 15 Flugzeuge stationiert und es würden 570 Mitarbeitende beschäftigt.