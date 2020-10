Eishockeyrechte missbraucht: Weko büsst UPC mit 30 Millionen Franken Die Wettbewerbskommission (Weko) brummt dem Kabelnetzbetreiber UPC eine Busse von rund 30 Millionen Franken auf. Das Unternehmen habe seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. UPC akzeptiert das nicht und ficht das Urteil beim Bundesverwaltungsgericht an. Aktualisiert 20.10.2020, 08.10 Uhr

UPC erwarb für 2017 bis 2022 die Exklusivrechte für die Übertragung von Spielen der Schweizer Eishockeymeisterschaft. Keystone

(rwa) Bereits 2016 hatte die Weko in einem früheren Verfahren umgekehrt die Swisscom für eine ähnliche Verhaltensweise für die Übertragung von Live-Sport (Fussball und Eishockey) sanktioniert. Die Weko bekräftige damit ihre Haltung in der Beurteilung von unzulässigen Geschäftsverweigerungen, teilte sie am Dienstag mit.