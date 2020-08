Elefantenhochzeit in der Telekombranche: UPC-Besitzerin will nun Sunrise kaufen Sunrise empfiehlt seinen Aktionären, ein Übernahmeangebot von Liberty Global anzunehmen. Die UPC-Besitzerin bietet 6,8 Milliarden Franken. Noch letzten Herbst wollte Sunrise die Kabelnetzbetreiberin UPC kaufen. Aktualisiert 12.08.2020, 08.29 Uhr

Ist nun doch zur Übernahme bereit: Sunrise soll von Liberty Global, der Besitzerin von UPC, übernommen werden. Ennio Leanza / KEYSTONE

(sat) Durch die Übernahme werde «ein stärkerer landesweiter konvergenter Herausforderer» entstehen, wirbt der Verwaltungsrat von Sunrise am Mittwoch in einer Mitteilung für die Übernahme. Das neue Unternehmen werde in der Lage sein, «in allen Bereichen einschliesslich Glasfaser, Kabel, TV und Mobile» tätig zu sein. Laut Sunrise hat der Deal einen Wert von 6,8 Milliarden Franken und liegt damit 32 Prozent über dem Durchschnittskurs der Aktien der letzten 60 Tage.