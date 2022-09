Energie Autohändler Amag übernimmt Solarpionier Helion Amag steigt ins Geschäft mit Solarpanels, Wärmepumpen und Co. ein: Dazu übernimmt der Autohändler den Bereich Helion von Bouygues. Dieses war einst in Solothurn als Start-up gegründet worden. 13.09.2022, 08.16 Uhr

Der Schweizer Autohändler Amag übernimmt den Geschäftsbereich Helion von Bouygues. Dieser war einst als Start-up in Solothurn gegründet worden. Keystone

Der Kaufvertrag mit Bouygues E&S InTec Schweiz AG sei bereits am 2. September unterzeichnet worden, schreibt die AMAG Group am Dienstag in einer Mitteilung. Bis voraussichtlich Anfang November solle dieser formell abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis macht Amag keine Angaben.

Mit der Übernahme von Helion erweitert die Amag laut eigenen Angaben ihr Dienstleistungsangebot rund um die Elektromobilität erheblich, wie sie schreibt. Helion werde komplett mit allen rund 450 Mitarbeitenden in einer eigenen Aktiengesellschaft in den neuen Geschäftsbereich Amag Energy & Mobility eingegliedert.

Die Firma Helion war einst von Noah Heynen und Samuel Beer in Luterbach (SO) gegründet worden. Die beiden Solarpioniere haben ihr Lebenswerk 2015 dann an den Energiekonzern Alpiq verkauft. In der Folge verkaufte dieser den Gebäudetechnikbereich an die Schweizer Tochtergesellschaft des französischen Baukonzerns Bouygues. (sat)

