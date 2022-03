Energie Trotz hoher Energiepreise: BKW-Verwaltungsrat will Dividenden erhöhen Der Berner Energiekonzern BKW konnte die Verwerfungen auf den Energiemärkten im vergangenen Jahr gut umschiffen. Den Aktionären winkt eine höhere Dividende. 15.03.2022, 07.20 Uhr

Die BKW konnte im vergangenen Jahr vor allem bei den Dienstleistungen zulegen. Keystone

Im vergangenen Jahr ist der Umsatz der BKW um 15 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Franken gestiegen. Der operative Gewinn (Ebit) ist dagegen auf 395 Millionen gesunken, was einem Minus von 9 Prozent entspricht, wie das Berner Energieunternehmen am Dienstag mitteilt. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 327 Millionen (-5 Prozent). Dies meldete die BKW am Dienstag.