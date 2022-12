Nach Fast-Konkurs: Axpo mit mehr Umsatz und 600 Millionen Gewinn

Energie Nach Notkredit des Bundes: Axpo macht massiv mehr Umsatz und 600 Millionen Gewinn Im Herbst musste Axpo wegen fehlender Liquidität den Bund anbetteln, nun legt der Stromkonzern einen Abschluss mit einem massives Umsatz-Plus und fast 600 Millionen Franken Gewinn vor. Den staatlichen Rettungsschirm hat Axpo bis anhin nicht angetastet. Samuel Thomi Jetzt kommentieren Aktualisiert 08.12.2022, 07.42 Uhr

Der Schweizer Energiekonzern Axpo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 10,5 Milliarden Franken erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Sprung von 4,5 Milliarden, wie das Unternehmen am Donnerstag meldet. Der Anstieg ist laut der Mitteilung vor allem auf die Preisentwicklung bei Strom und Gas zurückzuführen. Denn so ist etwa die eigene Stromproduktion aus Atomkraft, Wasserkraft oder erneuerbaren Energien im Ende September beendeten Geschäftsjahr 2021/22 gesunken. Diesen Rückgang zum Beispiel wegen Trockenheit oder schlechten Windverhältnissen musste Axpo mit teuren Zukäufen kompensieren.

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Zinsen (Ebit) sank derweil auf 392 Millionen Franken (vorangehendes Geschäftsjahr: 643 Millionen). Unter dem Strich resultierte für das Unternehmen ein Reingewinn von 594 Millionen Franken. Zum Vergleich: Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der Energiekonzern mit 607 Millionen noch leicht mehr Gewinn geschrieben.

Dank hoher Strompreise: «Aussichten verbessert»

«Von beispiellosen Verwerfungen» sei das Ende September zu Ende gegangene Geschäftsjahr geprägt gewesen, schreibt Axpo. Die Turbulenzen hätten sich denn auch auf die Resultate der ganzen Gruppe ausgewirkt. «Dank der nach Geschäften und geografischen Märkten diversifizierten Strategie und dem Fokus auf das Liquiditätsmanagement konnte Axpo diesem ‹perfekten Sturm› trotzen».

Der Stromkonzern legt zudem wert darauf, dass er im vergangenen Jahr «die gesamten Finanzierungen aus eigener Kraft realisieren» konnte. Sprich: «Die beim Bund vorsorglich beantragte Kreditlinie wurde nicht in Anspruch genommen.» Und Axpo-Chef Christoph Brand ergänzt: «Wir werden auch künftig alles unternehmen, damit dies so bleibt.»

Mittelfristig sieht der Energiekonzern die Krise inzwischen sogar als Chance. Aufgrund der gestiegener Strompreise seien «die Aussichten für Axpo weiterhin positiv». Ja, diese hätten «sich sogar verbessert». Christoph Brand hält fest: «Unser Unternehmen wird sich durch diese Erfahrungen weiterentwickeln und gestärkt aus der Krise hervorgehen.»

Bundesrat muss Axpo über Nacht retten

Anfang September musste der Bundesrat den zweitgrössten Schweizer Energiekonzern quasi über Nacht und per Notrecht von 4 Milliarden Franken vor dem finanziellen Kollaps retten. Inzwischen hat auch das Parlament den 10 Milliarden Franken teuren Rettungsschirm des Bundes für die Strombranche beschlossen – und damit die Axpo-Rettung rückwirkend gutgeheissen.

Wie der Stromkonzern bereits am Dienstag mitgeteilt hatte, hat eine externe Untersuchung inzwischen ergeben, die Axpo verfüge über ein «branchenkonformes» Risikomanagement. Und auch mit Blick auf den Rettungsschirm attestiert das Gutachten dem Energieriesen im Besitz der Kantone und Kantonswerke der Nordostschweiz korrektes Verhalten.

Massive Investitionen im In- und Ausland

Seit dem Rettungsschirm des Bundes ist die Axpo versucht, ihren Blick wieder nach vorne zu richten. So hat das Unternehmen wenige Wochen nach dem Gang zum Bund etwa eine Offensive für einen massiven Ausbau der Solaranlagen in der Schweiz angekündigt. Ziel: Bis im Jahr 2030 die Stromproduktion im Inland für 1,5 Milliarden Franken zu versechsfachen. In den kommenden Jahren will der Stromkonzern aber auch im Ausland massiv weiter investieren.

Denn das Kerngeschäft hierzulande drohe sukzessive wegzuschmelzen, argumentiert Axpo. Dies nicht zuletzt weil in nächster Zeit viele Konzessionen für Wasserkraftwerke an Kantone zurückfallen würden. Und weil nach Mühleberg auch die übrigen Atomkraftwerke abgestellt würden.

