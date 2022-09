Nord Stream 2 AG erhält neuen Aufschub

Energie Neuer Aufschub: Nachlassstundung für Nord Stream 2 AG verlängert Die verschuldete Betreiberin der russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2 hat einen drohenden Konkurs erneut abgewendet. Die Nachlassstundung wurde bis Mitte Januar verlängert. 08.09.2022, 14.05 Uhr

Die Gas-Pipeline durch die Ostsee ist zwar fertig, aber in Betrieb gehen dürfte sie kaum. Keystone

Das Kantonsgericht am Sitz der Nord Stream 2 AG in Zug verlängerte die provisorische Nachlassstundung bis zum 10. Januar 2023, wie aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von Donnerstag hervorgeht. Die im Mai erstmals gewährte Frist wäre am 10. September ausgelaufen. Bis mindestens Januar können Gläubiger damit kein Geld eintreiben.