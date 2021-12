Energie So will die Alpiq-Chefin Stromengpass verhindern Wasserkraft statt Gas: Alpiq-Chefin Antje Kanngiesser will die Winterenergie ausbauen. Dabei setzt sie auf Wasserkraft und hofft auf schnellere Bewilligungsverfahren. 19.12.2021, 08.46 Uhr

Antje Kanngiesser ist seit März Chefin des Energiekonzerns Alpiq. Keystone

Antje Kanngiesser ist seit Anfang März CEO des Energiekonzerns Alpiq. Sie trat die Nachfolge von André Schnidrig an, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» sprach sie über die Probleme bei der Stromversorgung, die ab 2025 entstehen könnten. «Wir müssen in der Schweiz die Winterenergie ausbauen», sagt sie. Zwar könne man die Eintrittswahrscheinlichkeit einer solchen Strommangellage nicht voraussagen, «aber der Schaden wäre so immens, dass wir unsere Optionen, die wir im Inland haben, angehen müssen.»