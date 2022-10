Axpo-Rettung: Früherer Krisenmanager kritisiert Verantwortliche

Kantonsschule Sursee Surseer Schulrektor will nach Vandalismus Videokameras installieren

An der Kanti Sursee kommt es vermehrt zu Vandalenakten in Schulräumen und WC-Anlagen. Die Schulleitung reagiert mit der Schliessung von Räumen. Sie will aber noch viel weitergehen und prüft die Installation von Überwachungskameras. Der kantonale Datenschützer ist skeptisch.