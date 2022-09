Energiekrise Drohende Stromknappheit: Axpo verschiebt Sanierung eines Stausees in der Ostschweiz Axpo verschiebt die Sanierung der Stauanlage Gigerwald um zwei Jahre. Angesichts der drohenden Stromlücke gewichtet das Energieunternehmen die Versorgungssicherheit in den Wintermonaten höher. Dario Pollice 08.09.2022, 15.03 Uhr

Die Stauanlage Gigerwald wird laut Axpo erst im Winter 2024/25 saniert. Keystone

Eigentlich müsste die Stauanlage Gigerwald im sankt-gallischen Taminatal aufwendig saniert werden inklusive Entleerung des Stausees. Doch die Schweiz blickt im Winter einer möglichen Strommangellage entgegen und ist auf jede Kilowattstunde Strom angewiesen, wie der Bundesrat jüngst immer wieder betonte. Deshalb verschiebt Axpo, die Besitzerin der Stauanlage, das Vorhaben.

Die im Frühjahr gestarteten Bauvorbereitungen würden «per sofort» unterbrochen und die eigentlichen Sanierungsarbeiten auf den Winter 2024/25 verschoben, teilt das Energieunternehmen am Donnerstag mit. Zwar seien die Arbeiten notwendig, um die Anlage langfristig betreiben zu können. Aber: «Deren wertvoller Winterstrom von bis zu 160 Gigawattstunden Stromproduktion in den Wintermonaten ist in der extremen Situation zugunsten der Versorgungssicherheit zu priorisieren», begründet Axpo den Entscheid.

Bund aktiviert Rettungsschirm für Axpo

Die Gefahr der Stromknappheit im kommenden Winter habe sich in den letzten Wochen zugespitzt. Axpo will daher «jede mögliche Kilowattstunde im See zurückzubehalten und im Winter den Umwälzbetrieb zu ermöglichen», wird Konzernchef Christoph Brand in der Mitteilung zitiert. Damit möchte Axpo seinen Beitrag an die Versorgungssicherheit steigern.

Vor dem Hintergrund der drohenden Stromangellage nehmen die Speicherseen eine wichtige Rolle für die Versorgungssicherheit ein. Dies zeigt auch der am Mittwoch vorgestellte Plan des Bundesrates zur Wasserkraftreserve. Damit will die Landesregierung die kritische Phase gegen Ende Winter überbrücken. Die Idee dabei ist simpel: Die Energieversorger halten in ihren Speicherseen eine bestimmte Menge Wasser zurück. Dafür werden sie vom Bund entschädigt. Die Reserve fungiert dabei als eine Art Versicherung, die ausserhalb des Marktes bereitsteht. Genutzt werden darf sie nur, um kritische Engpässe zu überbrücken, die der Markt selbst nicht bewältigen kann.

Wie real die Gefahr der Strommangellage ist, zeigte sich am Dienstag, als bekannt wurde, dass Axpo beim Bund einen Vier-Milliarden-Rettungsschirm beantragte. Das Energieunternehmen wandte sich direkt an den Bundesrat, weil es befürchtete, die Kapriolen am Strommarkt nicht mehr länger aus eigener Kraft bewältigen zu können. Gestützt auf eine Notverordnung hat die Landesregierung daraufhin in einer ausserordentlichen Sitzung entschieden, den sogenannten Rettungsschirm zu aktivieren.