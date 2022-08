Schifffahrt: Was die Treibstoff-Mangellage bedeutet

Energiekrise Kommt bald die Treibstoff-Rationierung? Das droht der Passagierschifffahrt in der Schweiz bei einer Mangellage Ein Dampfschiff verbraucht täglich so viel Heizöl wie ein modernes Einfamilienhaus in einem Jahr. Wie lange können und dürfen die Schiffe angesichts der drohenden Mangellage noch fahren? Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Nostalgisch, aber sehr energieintensiv: Das Dampfschiff «Stadt Luzern» verbraucht täglich so viel Heizöl wie ein modernes Einfamilienhaus in einem Jahr. keystone

Sie sind vom Bild der Postkartenschweiz kaum wegzudenken: die Dampfschiffe. Doch Nostalgie hat ihren Preis – sowohl ökologisch als auch ökonomisch: Die imposanten Schiffe verbrauchen enorm viel Treibstoff und sind im Betrieb entsprechend teuer.

Gemäss Angaben der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) verbraucht eines der Dampfschiffe täglich, sprich auf seiner Fahrt von Luzern nach Flüelen UR und zurück, rund 1500 Liter Heizöl. Das entspricht in etwa dem jährlichen Verbrauch eines modernen Einfamilienhauses.

Die Treibstoffkosten für die Fahrt belaufen sich beim aktuellen Heizöl-Tagespreis von zwischen 166 und 169 Franken pro 100 Liter auf rund 2500 Franken. Ein Motorschiff derselben Grösse braucht nur etwa einen Viertel des Treibstoffs.

Angesichts der drohenden Treibstoffmangellage und der horrenden Preise stellt sich die Frage: Wie lange ist das – finanziell und hinsichtlich Versorgungssicherheit – noch tragbar?

Was vor einer Rationierung geschieht

Zum jetzigen Zeitpunkt sind Mineralölprodukte auf dem internationalen Markt erhältlich. Die Schweizer Versorgung sei aber «von grossen logistischen Problemen bei der Rheinschifffahrt und beim ausländischen Bahnverkehr betroffen», teilt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) auf Anfrage von CH Media mit. In einer «schweren und anhaltenden Unterversorgung der Schweiz» könnte eine Rationierung beschlossen werden.

Zuvor würden aber noch andere Massnahmen getroffen: Als Erstes würden die Pflichtlager freigegeben, in denen Treibstoffe für die Versorgung der Schweiz während 4,5 Monaten gelagert sind. Eine solche Freigabe hat es wegen der Lieferprobleme nun schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit gegeben: Bis im Herbst können die Pflichtlager bereits zu knapp 20 Prozent unterschritten sein.

Als Zweites kämen flankierende Massnahmen wie Temporeduktionen und Sparappelle zum Zug. Erst wenn dies nicht ausreicht, käme es zu Rationierungen. Dies bedeutet laut dem Bundesamt, dass «die Restmenge in den Pflichtlagern möglichst nutzbringend eingesetzt wird». Dabei seien «die Aufrechterhaltung der Mobilität und das Weiterfunktionieren der Wirtschaft zentral».

Bund unterstützt Schifffahrtsgesellschaften mit 4,6 Millionen Franken

Wäre dabei die Schifffahrt, die hauptsächlich dem Freizeitvergnügen dient, wirklich systemrelevant? Dazu schreibt das Bundesamt für Verkehr auf Anfrage nur:

«Sollte es zu einer Energieknappheit kommen, wird die Politik über die Rationierung zu entscheiden haben.»

Zu berücksichtigen sei dabei, dass verschiedene Schifffahrtsgesellschaften «neben touristischen Angeboten auch Aufgaben bei der ÖV-Grunderschliessung übernehmen» würden. Sofern sie dies tun, werden die Schifffahrtsgesellschaften vom Bund auch finanziell unterstützt. Insgesamt fliessen im laufenden Jahr Bundesgelder über rund 4,6 Millionen Franken an die Schifffahrtsgesellschaften, wie das Bundesamt für Verkehr angibt.

Auch die höheren Treibstoffkosten werden von Bund und Kantonen zum Teil mitgetragen. Denn im Gesetz ist vorgeschrieben, dass der Bund und die Kantone die «ungedeckten Plankosten» im regionalen Personenverkehr decken.

Auf dem Bodensee spricht man von einer «Dieselkrise»

Landesweit kämpfen die Schifffahrtsgesellschaften mit den hohen Preisen. So schreibt etwa die Bodensee-Schifffahrt auf Anfrage, die gestiegenen Dieselpreise machten sich «stark bemerkbar und treiben die Kosten der Schifffahrt deutlich in die Höhe». Je nach Entwicklung könnten die Mehrkosten bis zu fünf Prozent des gesamten Umsatzes ausmachen, so das Unternehmen: «Nach der Coronakrise können wir aktuell von einer Dieselkrise sprechen.»

Die Bodensee-Schifffahrt leidet unter den hohen Treibstoffpreisen. keystone

Auf die Ticketpreise wirkt sich das bereits aus: «Wo möglich» seien die Preise um zwei bis fünf Prozent angehoben worden, heisst es von der Bodensee-Schifffahrt.

Von einer akuten Mangellage und einer drohenden Treibstoff-Rationierung geht man aktuell nicht aus. Das Unternehmen schliesst Verträge ab, die «den Handlungsspielraum für einige Wochen sicherstellen». Zudem würden die Tanklager einen Puffer geben. Weitere Massnahmen, um sich auf einen Engpass vorzubereiten, ergreift die Bodensee-Schifffahrt nicht.

Treibstoffkosten liegen um 60 Prozent höher

Auch die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee wird von den hohen Preisen empfindlich getroffen. Etwa 60 Prozent mehr gebe man aktuell für Treibstoffe aus, erklärt Michel Scheurer, Leiter Nautik und Chefkapitän bei der SGV. Vor allem das Heizöl für die Dampfschiffe sei momentan teurer. Beim Diesel, mit dem die Motorschiffe betrieben werden, habe man bereits im vergangenen Jahr eine grössere Menge eingekauft.

Wegen der hohen Preise steht denn auch eine Tariferhöhung auf Anfang 2023 zur Debatte. Es wäre die erste seit fünf Jahren, sagt Scheurer:

«Wenn die Preise im Herbst nicht sinken, sind wir fast zu einer Anpassung gezwungen.»

Von einer Treibstoff-Rationierung geht die SGV derzeit nicht aus. Sollte es trotzdem zu Engpässen kommen, könne man diese kurzfristig überbrücken, erklärt Chefkapitän Scheurer: «Von den Reserven im Tanklager könnten wir drei bis vier Wochen zehren.»

Auf dem Zürichsee bereitet man sich auf Mangellage vor

Die Zürichsee Schifffahrt bereitet sich schon jetzt auf «mögliche verordnete Energieverknappungen» vor, wie die Gesellschaft auf Anfrage mitteilt. Dies, obwohl der Dieselbedarf im Winterhalbjahr ohnehin geringer sei. Es lasse sich derzeit aber nicht abschätzen, wie stark die Zürichsee Schifffahrt von einer Rationierung betroffen wäre.

Die Zürichsee Schifffahrt legt die Ticketpreise nicht selbst fest – daher kann sie die höheren Preise nicht auf diese Weise kompensieren. keystone

Zudem kämpft auch die Zürichsee Schifffahrt mit den Auswirkungen der höheren Treibstoffpreise. Diese seien «deutlich spürbar». Trotzdem seien aktuell keine höheren Ticketpreise geplant – diese werden nicht von der Schifffahrtsgesellschaft, sondern vom Zürcher Verkehrsverbund festgelegt.

BLS Schifffahrt profitiert von Kontingenten

Etwas komfortabler ist die Situation der BLS Schifffahrt, welche die Kursschiffe auf dem Thuner- und Brienzersee betreibt. Wie die BLS auf Anfrage schreibt, hat man sich «bis 2023 Kontingente zu einem Fixpreis gesichert» und muss daher nicht mehr für den Treibstoff bezahlen. Möglicherweise müsse man Ende Jahr «noch eine geringe Menge zum Tagespreis» zukaufen, falls das Kontingent nicht ausreiche. Preisanstiege für die Passagiere seien auf den Berner Oberländer Seen nicht vorgesehen.

Freie Fahrt für das Dampfschiff Blümlisalp auf dem Thunersee: Die BLS Schifffahrt hat sich Treibstoffkontingente bis 2023 gesichert. keystone

Zu einer möglichen Rationierung der Treibstoffe habe man noch keine Informationen erhalten, schreibt die BLS weiter. Gegebenenfalls müsste man Kursangebot und Fahrplan anpassen. Bisher habe man noch keine Massnahmen ergriffen, um einer drohenden Mangellage vorzubeugen.

