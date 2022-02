Energieversorgung Steigende Energiepreise: Alpiq rutscht in die roten Zahlen Die volatilen Energiepreise haben der Alpiq 2021 zugesetzt. Das schlägt sich auch im Geschäftsergebnis nieder: Der Energiekonzern vermeldet einen Reinverlust von 271 Millionen Franken. Reto Wattenhofer und Peter Walthard 24.02.2022, 07.36 Uhr

Alpiq hat ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. Grund dafür war der volatile Energiemarkt. Keystone

Alpiq hatte die Branche letzten Dezember in Aufregung versetzt, weil sie kurz vor Weihnachten wegen Liquiditätsproblemen beim Bund um eine Finanzspritze ersuchte. Das Problem wurde schliesslich anders gelöst: Die Aktionäre stellten dem Energiekonzern eine temporäre Liquidität in der Höhe von 223 Millionen Franken zur Verfügung. Ende Januar belief sich der Betrag auf 300 Millionen Franken, wie Alpiq am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresergebnis mitteilte. Grund für die Liquiditätsprobleme war der enorm starke Anstieg der Preise für Gas und Strom im Winter.