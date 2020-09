Gewinn von Helvetia Versicherung bricht wegen Corona ein Helvetia erzielte im ersten Halbjahr 2020 wegen den Folgen der Coronapandemie weniger Gewinn. Sondereffekte haben das Halbjahresergebnis des Versicherers zusätzlich belastet. 15.09.2020, 07.48 Uhr

(dpo) Helvetia erzielte in den ersten sechs Monaten 2020 einen Verlust von rund -17 Millionen Franken. In der Vorjahresperiode betrug der Reingewinn noch rund 290 Millionen Franken. Das negative Ergebnis ist auf die Folgen der Coronapandemie zurückzuführen, wie der Versicherer in einer Mitteilung am Dienstag schreibt. Eine einmalige Abschreibung von rund 40 Millionen wegen einer Erneuerung der IT-Systeme und das Ausfallen eines positiven Sondereffektes vom Vorjahr hätten das Ergebnis von Helvetia zusätzlich belastet.