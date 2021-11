Schweizer Handel: Digitalisierung gehen in die Milliarden

Wirtschaft Schweizer Handel: Digitalisierung kostet Milliarden Schweizer Handelsfirmen haben die Pandemie weitgehend überwunden. Trotzdem steht die Branche vor grossen Herausforderungen. Für die Digitalisierung braucht es Investitionen in Milliardenhöhe. 05.11.2021, 11.30 Uhr

Der Rheinhafen in Basel ist hierzulande die wichtigste Drehscheibe für die Ein- und Ausfuhr von Waren. Keystone

Auch die Coronakrise hat Handelsunternehmen in der Schweiz arg gebeutelt. Langsam hellen sich aber die Aussichten auf. Zu diesem Schluss kommen zwei am Freitag präsentierte Umfragen im Auftrag von Handel Schweiz. So gaben neun von zehn Grosshändler an, dass die Geschäftslage gut oder zumindest befriedigend sei. Verbessert hat sich die Situation auch für im Aussenhandel tätige Firmen. 40 Prozent der befragten Unternehmen rechnen für 2021 mit mehr Umsatz als im Vorjahr.