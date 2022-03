Jahresergebnis Börse: SIX meldet Gewinneinbruch wegen Worldline-Beteiligung Die Börsenbetreiberin SIX konnte das operative Ergebnis im letzten Jahr trotz Corona-Unsicherheiten steigern. Einmaleffekte drückten dagegen auf den Konzerngewinn. 09.03.2022, 08.02 Uhr

Operativ lief es für SIX im letzten Jahr gut. Keystone

Die Schweizer Börsenbetreiberin weist für 2021 einen Betriebsertrag von 1,5 Milliarden Franken aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 8,9 Prozent, wie die Six am Mittwoch mitteilte. 2020 betrug der Betriebsertrag 1,4 Milliarden Franken. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen weist das Unternehmen noch ein operatives Betriebsergebnis (Ebitda) von 147 Millionen aus. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 14,8 Prozent.

Während es operativ gut lief, ging das nicht-operative Ergebnis «aufgrund erheblicher Einmaleffekte» aus der Beteiligung am französischen Zahlungsverkehrunternehmen Worldline deutlich zurück, wie SIX weiter schreibt. Sorgte 2020 ein Verkauf von Worldline-Aktien für einen äusserst positiven Effekt, belastete eine Wertminderung das Ergebnis von 2021 mit 102 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte für Six ein Konzerngewinn von 73 Millionen Franken, nach 439 Millionen im Vorjahr. Das entspricht einem Gewinneinbruch um 83 Prozent.

Verwaltungsrat will Dividende erhöhen

Ohne die Effekte aus der Worldline-Beteiligung wäre der Gewinn gemäss Mitteilung um 37 Prozent gestiegen. SIX profitierte von einem organischen Wachstum und vom neuen Geschäft in Spanien, welches erstmals für volle 12 Monate zum Ergebnis beitrug. Alle Geschäftsbereiche haben sich laut Mitteilung gut entwickelt. Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 4,75 Franken pro Aktie vor, im Vorjahr waren es 4,30 Franken.

Für 2022 bis 2024 strebt SIX eine jährliche Umsatzsteigerung von über 4 Prozent an und will gleichzeitig durch Kostensenkungen Effizienzgewinne erzielen. Die Börsenbetreiberin will zudem ihre Marktposition im Finanzinformationsgeschäft weiter stärken, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen und in angrenzende Märkte einsteigen. (agl)