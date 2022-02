Erholung Schweizer Wirtschaft: Wachstum im vierten Quartal gebremst Das Bruttoinlandprodukt ist Ende 2021 wie erwartet weniger stark gewachsen als in den Quartalen zuvor. Für das Gesamtjahr zeichnet sich ein Wachstum von 3,7 Prozent ab. Alice Guldimann 28.02.2022, 09.57 Uhr

Der Detailhandel konnte im letzten Jahr deutlich zulegen. (Symbolbild) Keystone

Die Erholung der Schweizer Wirtschaft setzte sich auch im vierten Quartal des letzten Jahres weiter fort. Allerdings deutlich weniger stark als zuvor. Das Bruttoinlandprodukt wuchs um 0,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Im dritten Quartal hatte der Anstieg 1,9 Prozent betragen. Auch der private Konsum wuchs mit 0,3 Prozent nur noch geringfügig.

Das Gastgewerbe verzeichnete von Oktober bis Dezember einen Wertschöpfungsrückgang von 2,9 Prozent. Der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung wuchs noch um 1,8 Prozent, im Vorquartal waren es noch knapp 25 Prozent. Im Handel gab es einen Zuwachs von 0,4 Prozent. Gemäss Seco hängt dies insbesondere mit der günstigen Entwicklung im Detailhandel zusammen, der um 4 Prozent zulegen konnte.

BIP 2021 um 3,7 Prozent gewachsen

Ebenfalls zulegen konnte das verarbeitende Gewerbe. Dessen Wertschöpfung wuchs um 1,7 Prozent. Wegen Problemen mit der Lieferkette hatten verschiedene Industriezweige zwar Schwierigkeiten, die Chemie- und Pharmabranche konnten ihre Produktion jedoch abermals kräftig steigern.

Gemäss den provisorischen Ergebnissen wuchs das BIP gemäss dem Seco im letzten Jahr um 3,7 Prozent. 2020 hatte der Einbruch 2,4 Prozent betragen. Im Sommer des letzten Jahres wurde das Vorkrisenniveau der Wertschöpfung jedoch bereits wieder überschritten.

Ausgangslage im verarbeitenden Gewerbe verschlechtert

Auch für das laufende Jahr liegen bereits erste Indikatoren zur Lage der Wirtschaft vor. So sind im Januar die Detailhandelsumsätze im Vergleich zum Dezember um 0,2 Prozent zurückgegangen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresmonat, als sich die Schweiz im Lockdown befand, gab es ein Wachstum von 4,8 Prozent. Während der Umsatz im Bereich Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren um 6,3 Prozent zurückging, gab es im Nicht-Nahrungsmittelsektor ein Plus von 14,1 Prozent.

Laut dem Konjunkturbarometer der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF setzte sich die Normalisierung der Schweizer Wirtschaft auch im Februar fort. Das Barometer fiel zwar um 2,2 auf 105 Punkte, es steht laut Mitteilung aber noch immer deutlich über seinem Durchschnittswert von 100. Der Rückgang hat laut der KOF insbesondere mit einer schlechteren Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe zu tun. Positive Signale kamen im Februar aus dem Maschinenbau, und etwas weniger deutlich auch aus der Chemieindustrie.

Gemäss den Februar-Daten sollte sich die wirtschaftliche Lage weiterhin freundlich entwickeln. Allerdings schreibt die KOF weiter, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine noch nicht in den jüngsten Bericht eingeflossen ist. Wie dieser sich auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken wird, ist noch unklar.