Überproportionaler Gewinn bei der VZ Gruppe

Erholung VZ-Gruppe meldet überproportionalen Reingewinn Die Vermögensverwalterin VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge im ersten Halbjahr um 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und machte einen Reingewinn von 68,4 Millionen Franken. 11.08.2021, 08.18 Uhr

Die VZ-Gruppe konnte im Verwaltungsgeschäft 4000 neue Kunden dazugewinnen. Keystone

Die VZ Gruppe habe ihre Geschäftsentwicklung in einem günstigen Umfeld fortsetzen können, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 konnte das Unternehmen die Betriebserträge um 17,5 Prozent auf 187,8 Millionen Franken steigern. Der Gewinn sei überproportional gewachsen, heisst es in der Mitteilung weiter. Er stieg gegenüber Vorjahr um 21,3 Prozent auf 68,4 Millionen Franken.