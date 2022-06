Erstes Quartal 2022 Schweizer Volkswirtschaft steigert Einnahmen um 4 Milliarden Die Schweizer Volkswirtschaft hat im ersten Quartal gut 19 Milliarden Franken mehr eingenommen als ausgegeben. Der Leistungsbilanzüberschuss ist damit 4 Milliarden höher als in der Vorjahresperiode. 22.06.2022, 09.53 Uhr

Die Schweiz hat auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres mit dem Export deutlich erneut mehr verdient als mit Importen. (Symbolbild) Valentin Hehli

Die Schweiz hat damit auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres mit dem Export deutlich erneut mehr eingenommen als für Importe ausgegeben. Wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Mittwoch mitteilte, ist dieser Anstieg in erster Linie auf den höheren Einnahmenüberschuss aus dem Warenhandel (+ 6 Milliarden) zurückzuführen sowie auf den Transithandel (höherer Einnahmenüberschuss) und den Handel mit Gold zu nicht-monetären Zwecken (tieferer Ausgabenüberschuss). Beim klassischen Warenhandel dagegen ist der Einnahmenüberschuss derweil aut SNB zurückgegangen.