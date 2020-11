Es geht ans Eingemachte: Jedes dritte Restaurant fürchtet um seine Existenz Insgesamt hat sich die Lage im Oktober für die meisten Branchen verbessert, das schreiben die Konjunkturforscher. Bezüglich der Zukunftsaussichten sind da aber noch einige «aber». 04.11.2020, 09.49 Uhr

Viele Gastgewerbebetriebe fürchten um ihre Existenz. Manuela Jans

(mg) Positiv und doch auch negativ. So könnte man den aktuellen Geschäftslageindikator der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) zusammenfassen. Positiv ist die aktuelle Geschäftslage. Der Index sei im Oktober deutlich gestiegen, schreibt die KOF in einer Mitteilung vom Mittwoch. So hätten «alle befragten Wirtschaftsbereiche zu Herbstbeginn einen Schritt aus der Krise hinaus gemacht». Beim Detailhandel sei die Lage nun sogar günstiger ist als zu Jahresbeginn - allerdings ist sie damit die einzige Branche. «Zudem löst sich das Gastgewerbe weiter von seinem Tief. Der Abstand zur Geschäftslage im Vorjahr ist hier aber nach wie vor besonders gross», heisst es in der Mitteilung.