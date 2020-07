Ex-Swiss-Chef Hohmeister stellt rasche Rückerstattung für Flüge in Aussicht Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat wegen der Coronakrise bereits 1,4 Milliarden Euro für annullierte Flüge zurückerstattet. Nun soll das Tempo erhöht werden. 20.07.2020, 09.16 Uhr

Ein Bild aus früheren Tagen, als Hohmeister noch an der Konzernspitze der Swiss stand. Keystone

(rwa) «Wir sind von dieser Krise überrollt worden», erklärte Lufthansa-Geschäftsleitungsmitglied Harry Hohmeister in einem am Montag erschienenen Interview mit der deutschen Zeitung «FAZ». Zu Beginn habe gar nicht die Infrastruktur bestanden, um die Tickets für annullierte Flüge zurückzuerstatten. Unterdessen seien aber die Kapazitäten vorhanden. Der frühere Swiss-Chef kündigt für nächste Zeit mehr Tempo bei Erstattungen an. Es werde noch 4 bis 6 Wochen dauern, um alle Erstattungen für Flüge bis Ende Juni abzuarbeiten. Flüge aus den Monaten März und April seien bereits weitgehend abgearbeitet.