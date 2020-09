Expansionskurs: Siegfried übernimmt von Novartis zwei Pharmafabriken in Spanien Das Zofinger Life-Science-Unternehmen Siegfried expandiert. Vom Basler Pharmakonzern Novartis übernimmt es zwei pharmazeutische Produktionsstätten. An den Standorten in Barcelona arbeiten 1000 Mitarbeiter. 29.09.2020, 10.32 Uhr

Siegfried expandiert nach Spanien. Das Zofinger Unternehmen kauft zwei Produktionsstätten vom Pharmariesen Novartis. Keystone

(rwa) Die beiden Unternehmen hätten verbindliche Vereinbarungen über die Übernahme der beiden Werke in Spanien unterzeichnet, gab Siegfried am Dienstag bekannt. «Die beiden neuen Produktionsstätten sind eine ideale Ergänzung zu unseren bisherigen Aktivitäten im Bereich Drug Products», wird CEO Wolfgang Wienand in der Mitteilung zitiert. In Barcelona soll damit langfristig ein Kompetenzzentrum der beiden neuen Standorte geschaffen werden.