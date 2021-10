Unwetter: Extremes Jahr für Hagelversicherung

Extremwetter Millionenschäden: Hagelversicherung erlebt schlimmstes Jahr ihrer Geschichte Das Jahr 2021 war für die Landwirtschaft extrem: Je nach Frucht sanken die Erträge um 20 bis 65 Prozent. Die Schadensmeldungen bei der Hagelversicherung erreichen einen Allzeitrekord. Aktualisiert 01.10.2021, 07.38 Uhr

Verhagelte Ernte: Schäden an einem Apfelbaum. ho/Schweizer Hagel

In diesem Jahr seien knapp 14'000 Schadensmeldungen in einer Gesamthöhe von 110 Millionen Franken bei der Schweizer Hagelversicherungsgesellschaft eingegangen. Dies sagte Direktor Pascal Forrer am Freitag gegenüber Radio SRF. Damit seien die Schadensmeldungen doppelt so hoch wie die jährlichen Versicherungseinnahmen. Beinahe jeder zweite versicherte Betrieb habe Schäden gemeldet. «Es ist das schlimmste Jahr in unserer 140-jährigen Geschichte», sagte Forrer.