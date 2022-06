Gastroverband kämpft mit Fünf-Punkte-Plan gegen Personalmangel

Fachkräftemangel So will das Gastgewerbe mehr Personal finden Der Fachkräftemangel im Gastgewerbe ist akut. Ein neuer 5-Punkte-Plan soll Abhilfe schaffen und mehr Personal in die Gastronomie locken. 01.06.2022, 14.39 Uhr

Dem Gastgewerbe geht das Personal aus. Ein neuer 5-Punkte-Plan soll dem entgegenwirken. (Symbolbild) Keystone

Der Gastronomie steht eine heisse Sommersaison bevor: Denn gerade die Coronapandemie hat den Fachkräftemangel im Gastgewerbe nochmals verschärft. Viele haben der Branche den Rücken gekehrt. Gastrosuisse will auf den Personalmangel mit einem 5-Punkte-Plan reagieren. Dieser wurde am Dienstagabend an der Delegiertenversammlung des Arbeitgeberverbands des Gastgewerbes präsentiert und von den Delegierten begrüsst, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.