familienferien Trotz Coronakrise: Reka-Ferien fast so beliebt wie immer Die Pandemie konnte dem Feriengeschäft der Reka letztes Jahr nur wenig anhaben. Im Gegensatz zu anderen Betrieben sank der Bruttoerlös um zwölf Prozent. 11.01.2021, 16.17 Uhr

Reka-Ferien erfreuen sich vor allem bei Familien grosser Beliebtheit. Im Bild: Das Feriendorf in Urnäsch (AR). Keystone

(rwa) Auf die Schweizer Reisekasse (Reka) habe sich die Coronakrise letztes Jahr in geringerem Ausmass als auf grosse Teile der Tourismus- und Reisebranche ausgewirkt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Als Grund nennt die Reka, dass sie vor allem Ferienwohnungen besitzt, die in Coronazeiten besonders gefragt seien. Zudem hätten die meisten Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien im Inland verbracht.