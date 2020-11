Fenaco erhöht Lohnsumme im nächsten Jahr um 1 Prozent Die Agrargenossenschaft Fenaco erhöht im nächsten Jahr die Gesamtlohnsumme der Mitarbeitenden um 1 Prozent und gewährt neu einen 15-tägigen Vaterschaftsurlaub. 19.11.2020, 15.19 Uhr

Fenaco-Mitarbeitende im unteren Lohnsegment können im nächsten Jahr mit einer stärkeren Lohnerhöhung rechnen. Keystone

(agl) Von der Erhöhung der Lohnsumme sollen besonders Mitarbeitende im unteren Lohnsegment profitieren, schreiben die Agrargenossenschaft Fenaco sowie die Gewerkschaften Unia und Syna am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Diese würden 2021 eine generelle Lohnerhöhung von 50 Franken erhalten, was rund einem Drittel der gesamten Lohnerhöhungen entspricht.