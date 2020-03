Fenaco übernimmt Provins, den grössten Weinproduzenten der Schweiz Das Walliser Weinhaus Provins wird Teil des Fenaco-Konzerns. Der grösste Schweizer Weinproduzent hatte zuvor mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen und hatte ausstehende Forderungen bei den Winzern. 12.03.2020, 13.42 Uhr

Provins soll auch zukünftig möglichst eigenständig und lokal verankert bleiben. Olivier Maire / KEYSTONE

(agl) Die Weingenossenschaft Provins soll in einem ersten Schritt in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Berner Agrargenossenschaft Fenaco wird als Mehrheitsaktionärin 70 Prozent der neuen Aktiengesellschaft halten. Die Genossenschafter können an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 14. April über den Deal entscheiden.