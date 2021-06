Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen brachen ein

Ferien in der Schweiz Ein Drittel weniger Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen Im Jahr 2020 haben die Hotellerie und die Parahotellerie einen Drittel weniger Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahr. Geboomt haben während dem Pandemiejahr einzig die Camping-Plätze. 14.06.2021, 09.16 Uhr

Plastikstühle, Grill, Zelt: Im Jahr 2020 verbrachten viele Schweizerinnen und Schweizer die Ferien auf dem Camping-Platz. (Symbolbild) Keystone

Im vergangenen Jahr machten weniger Menschen Ferien in der Schweiz. Dies zeigt sich deutlich in den am Montag veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) für die Parahotellerie. Unter der Parahotellerie versteht man touristische Beherbergungsangebote wie Ferienwohnungen, Campingplätze und Kollektivunterkünfte. 2020 wurde 14,8 Millionen Mal in solchen Unterkünften geschlafen. Dies entspricht einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr.