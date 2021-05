FIFA-Bestechungsskandal Bank Julius Bär zahlt in USA Millionenstrafe Die Bank Julius Bär muss wegen ihrer Verwicklung in einen Korruptionsskandal rund um den Fussball-Weltverband FIFA in den USA eine Strafe von 79 Millionen US-Dollar zahlen. 28.05.2021, 06.41 Uhr

Laut Staatsanwalt habe die Bank bei der Geldwäscherei «alle Augen zugedrückt». (Symbolbild) Keystone

Die Bank habe eingeräumt, sich an Geldwäscherei für Bestechungsgelder für Fussball-Funktionäre in Höhe von 36 Millionen Dollar beteiligt zu haben, erklärte das US-Justizministerium am Donnerstag. Die Geldwäscherei habe dem Bestechungsskandal im «internationalen Fussball» Vorschub geleistet, bei dem Marketingfirmen die Funktionäre im Gegenzug für Übertragungsrechte zahlten, hiess es.