Nach Milliardenverlust: Datendiebstahl bei der Credit Suisse

Finanzbranche Der nächste Rückschlag für die Grossbank: Datendiebstahl bei der Credit Suisse Ein Informatiker in Indien soll Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Credit Suisse gestohlen haben. Die Bank hat nun das Personal informiert und Massnahmen ergriffen. Michael Graber Aktualisiert 14.02.2023, 10.04 Uhr

Die Credit Suisse kommt derzeit nicht aus der Schieflage. Neueste Hiobsbotschaft: ein Datendiebstahl mit Angaben von Mitarbeitenden. Keystone

Die Negativschlagzeilen rund um die Credit Suisse (CS) reissen nicht ab. Am Dienstag wurde nun bekannt, dass die Schweizer Grossbank auch noch mit einem Datendiebstahl zu kämpfen hat. Ein ehemaliger Mitarbeiter habe die Daten von zahlreichen Angestellten «auf ein persönliches Gerät kopiert», bestätigt die CS auf Anfrage von CH Media Medienberichte. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gleichentags informiert.

Gemäss dem Branchenportal «Inside Paradeplatz» sind im entwendeten Datensatz auch die Löhne und Bonuszahlungen enthalten. Betroffen seien Daten aus den Jahren 2013 bis 2016. Ob die Daten von sämtlichen Angestellten betroffen sind, teilt die Bank nicht mit. Die CS versucht den Vorfall nun «angemessen einzudämmen», wie eine Sprecherin schreibt. Dafür seien Massnahmen ergriffen worden – auch rechtliche Schritte.

«Keine Weitergabe der Daten»

Gleichzeitig ist die Bank offensichtlich bemüht, eine Alarmstimmung zu verhindern: «Bis heute gibt es keine Hinweise für eine erfolgte Weitergabe oder eine entsprechende Absicht, die Daten in irgendeiner Weise zu nutzen.» Warum der Mitarbeiter – es soll sich um einen Angestellten in Indien handeln – die Daten dann auf seine privates Gerät kopiert hat, will die CS aber nicht mitteilen.

Der Mann habe die Daten auch nicht aus dem internen System gehackt, sondern über «legitimen Systemzugang» verfügt. «Inside Paradeplatz» schreibt, dass es sich beim mutmasslichen Datendieb um einen Informatiker handelt.

Nach Milliardenverlusten Neuausrichtung im Gang

Der Datendiebstahl kommt für die Credit Suisse in einem ungünstigen Moment. Erst vergangene Woche musste die Grossbank einen Jahresverlust von über 7 Milliarden Franken vermelden. Der Aktienkurs, der noch vor einem Jahr bei über 8 Franken pro Aktie stand, sank darauf unter 3 Franken.

Erst im vergangenen Oktober hatte die Bank ein umfassendes Sparpaket und eine Neuausrichtung ihrer Tätigkeit bekannt gegeben. Für nachhaltige Entspannung an den Börsen hatte dieses aber nicht wirklich gesorgt.