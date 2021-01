Finanzen Partners Group verwaltete 109 Milliarden Dollar Der Vermögensverwalter Partners Group konnte zahlreiche neue Kunden gewinnen. Wegen der Pandemie verlangsamte sich dagegen die Investitionstätigkeit. 14.01.2021, 19.19 Uhr

Die Partners Group verwaltete im vergangenen Jahr Vermögen in der Höhe von über 100 Milliarden Dollar. Keystone

(mg) Um 16 Milliarden Dollar stiegen die verwalteten Vermögen der Baarer Partners Group an, wie sie am Donnerstagabend mitteilt. Per 31. Dezember vertrauten die Kunden dem Vermögensverwalter insgesamt 109,1 Milliarden Dollar an.