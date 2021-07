Finanzen Partners Group verwaltet bereits 119 Milliarden Dollar Der Vermögensverwalter Partners Group mit Sitz in Baar ist weiterhin auf der Überholspur unterwegs. Im ersten Halbjahr erhielt er neue Kapitalzusagen von 12 Milliarden Dollar. 15.07.2021, 18.25 Uhr

Die Partners Group verwaltet Vermögen in der Höhe von 119 Milliarden Dollar. Keystone

Die Partners Group erhielt im ersten Halbjahr neue Kapitalzusagen in Höhe von 12,1 Milliarden Dollar. Damit beläuft sich das gesamte verwaltete Vermögen per 30. Juni auf 118,9 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mit Sitz im zugerischen Baar am Donnerstag mitteilte. Ende 2020 hatte es noch 109,1 Milliarden Dollar verwaltet.