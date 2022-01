Finanzen Steigerung um 17 Prozent: Partners Group verwaltet bereits 127 Milliarden Dollar Der Vermögensverwalter Partners Group ist weiterhin auf der Überholspur unterwegs. Im letzten Jahr erhielt er neue Kapitalzusagen von 25 Milliarden Dollar. 13.01.2022, 18.16 Uhr

Die Partners Group verwaltet Vermögen in der Höhe von 127 Milliarden Dollar. Keystone

Erwartungen übertroffen: Die Partners Group erhielt 2021 neue Kapitalzusagen in Höhe von 25 Milliarden Dollar. Ursprünglich war das Unternehmen von 19 bis 22 Milliarden ausgegangen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. 2020 betrugen die Zusagen noch 16 Milliarden Dollar. Das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens mit Sitz im zugerischen Baar belief sich per Ende Dezember auf 127 Milliarden Dollar. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 17 Prozent.