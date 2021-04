Finanzmärkte CS-Debakel ist symptomatisch: Ökonom warnt vor Knall an den Märkten Für den Finanzprofessor Marc Chesney steht das Debakel bei der CS symptomatisch für die akute Finanzkrise. Im Falle steigender Zinsen drohe ein Knall an den Märkten, ist der Experte überzeugt. 03.04.2021, 10.50 Uhr

Marc Chesney ist Professor an der Universität Zürich. (Archivbild) Keystone

(rwa) «Die Signale stehen auf Rot: Umwelt, Pandemien, Instabilität auf den Finanzmärkten, soziale Ungleichheit, Armut», erklärte der Ökonom Marc Chesney in einem am Samstag erschienenen Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Für den Finanzprofessor an der Universität Zürich ist klar: Wenn es so weitergehe, explodiere es irgendwann. Als problematisch erachtet er, dass die Finanzmärkte am Tropf der Notenbanken hängen. Sollten die Zinsen dereinst steigen, sei ein Knall wahrscheinlich.