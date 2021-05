Finanzmarkt Bankenkartell: EU-Kommission brummt UBS 189-Millionen-Strafe auf Die EU-Kommission büsst die Banken Nomura, UBS und Unicredit mit 371 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte muss die Schweizer Grossbank berappen. Im Fokus stehen illegale Absprachen. 20.05.2021, 19.02 Uhr

Nach Ansicht der EU-Kommission war die UBS Teil eines Bankenkartells. Keystone

Insgesamt seien sieben Banken an einem Kartell beteiligt gewesen und hätten sich rechtswidrig abgesprochen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Die Verstösse der Banken hatten sich vor allem während der Finanzkrise im Zeitraum zwischen 2007 und 2011 abgespielt. In Chaträumen seien wirtschaftlich sensible Daten ausgetauscht worden – etwa über Preise und Strategien bei Auktionen.