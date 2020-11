FInanzmarkt Schweizer Finanzinstitute sind wegen Corona verwundbarer für Cyberangriffe Bestehende Risiken im Finanzsektor werden durch die Coronapandemie verstärkt. So erhöhen sich etwa die Risiken von Unternehmenskrediten und - anleihen im Ausland. 11.11.2020, 11.04 Uhr

Wegen der Coronapandemie ist der Finanzsektor anfälliger auf Cyberangriffe. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Risikomonitor 2020 insgesamt sieben Hauptrisiken für den Schweizer Finanzplatz festgestellt. Das sei ein Risiko mehr als noch 2019, wie es in einer Mitteilung heisst.