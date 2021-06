Axel Weber: Brauchen EU-Recht für übergeordnete Banken

Finanzmarkt UBS-Verwaltungsratspräsident Weber: EU-Recht ist notwendig für Grossbanken An einer digitalen Bankenkonferenz äusserte sich UBS-Verwaltungsratschef Axel Weber zu den Regulierungen der europäischen Finanzmärkte. Er hofft auf mutige Schritte. 22.06.2021, 13.58 Uhr

Axel Weber wünscht sich ein EU-Recht für übergeordnet tätige Banken. Keystone

UBS-Verwaltungsratschef Axel Weber drängt auf Fortschritte bei der Vereinheitlichung der Finanzmärkte in Europa. «Paneuropäische Banken müssen anders reguliert werden. Sie brauchen einen EU-weiten Rechtsrahmen, nicht diesen Flickenteppich aus national unterschiedlichen Regulierungen», betonte Weber am Dienstag bei einer digitalen Bankenkonferenz der «Börsen-Zeitung». Er hoffe nach dem positiven Beitrag der Geldhäuser in der Coronakrise auf mutige Schritte. Das sei auch wichtig, damit die Banken in Europa mit der US-Konkurrenz Schritt halten könnten.