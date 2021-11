Finanzplatz Geldwäscherei: Finma zieht Schlussstrich unter venezolanische Korruptionsaffäre In der Korruptionsaffäre um den venezolanischen Ölkonzern PDVSA hat die Finanzmarktaufsicht die Verfahren gegen die letzten zwei Schweizer Banken abgeschlossen. Reto Wattenhofer 18.11.2021, 08.17 Uhr

Gemäss Finanzmarktaufsicht haben zwei Privatbanken die Sorgfaltspflichten in der Bekämpfung von Geldwäscherei verletzt. Keystone

Das Fazit der Finanzmarktaufsicht (Finma) ist wenig schmeichelhaft. In den beiden Verfahren kam sie zum Schluss, dass die beiden Privatbanken Banca Zarattini & Co. und CBH Compagnie Bancaire Helvétique ihre Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung verletzt und schwer gegen Aufsichtsrecht verstossen haben, wie die Behörde am Donnerstag bekannt gab.