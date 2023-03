Nach Megaverlust: Das verdiente CS-Spitze – und einer verzichtet

Finanzplatz Nach Horrorjahr: Keine Boni für CS-Chefs ++ Neue Prämie für Bank-Umbau ++ Präsident verzichtet auf Lohn Tiefrote Zahlen, Geldabflüsse, grosse Umbaupläne und nun noch Mängel in früheren Jahresberichten: Die Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe. Das wirkt sich auch im Portemonnaie der Chefetage aus. Darben müssen die Manager aber weiterhin nicht. Samuel Thomi und Michael Graber 5 Kommentare Aktualisiert 14.03.2023, 10.17 Uhr

Nach dem Horrorjahr verzichtet CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann auf seine Entschädigung für 2022. Keystone

Nach all den Hiobsbotschaften der vergangenen Jahre, Monate und Wochen treffen die schlechten Nachrichten nun erstmals auch die Führungsspitze direkt. Die Chefs der Credit Suisse erhalten für das vergangene Geschäftsjahr jedenfalls keine Boni und damit nur ihre fixen Vergütungen.

Angesichts des «finanziellen Verlusts für 2022 wird der Generalversammlung kein Antrag auf eine variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr vorgelegt», schreibt die Bank in einer Mitteilung vom Dienstag. Diesen Schritt hatte die Bankführung allerdings bereits Anfang Jahr in Aussicht gestellt.

Statt der leistungsbezogenen Boni beantragt der Verwaltungsrat der Schweizer Grossbank den Aktionären für die Geschäftsleitung jedoch einen anderen, neuen und einmaligen finanziellen Anreiz. In Form von Aktien sollen die Bank-Chefs für «die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele» der Credit Suisse belohnt werden. Der Maximalbetrag dafür: 30,1 Millionen Franken.

CEO Körner kassiert trotz Megaverlust Millionen

Diese Vergütung solle «sicherstellen, dass die neue Geschäftsleitung auf langfristige Aktionärsinteressen ausgerichtet» sei, argumentiert der Verwaltungsrat der Credit Suisse in der Mitteilung. Dieser sogenannte Transformation Award solle kommendes Jahr dann gesprochen werden und Leistungen der Bank-Spitze bis Ende des Jahres 2025 einschliessen.

Trotz Boni-Ausfall: Darben muss die Chefetage der Credit Suisse auch im vergangenen Jahr nicht. Bank-Chef Ulrich Körner verdiente 2022 laut dem Geschäftsbericht 2,5 Millionen Franken. Er stieg allerdings erst Mitte Jahr innerhalb des Unternehmens in das Spitzenamt auf.

Bankpräsident verzichtet – zumindest ein bisschen

Zum Vergleich: 2021 hatte Thomas Gottstein bei der Krisenbank für das Gesamtjahr noch 3,8 Millionen Franken verdient. Dabei war auch dieses bereits ein Jahr mit einem grossen Verlust gewesen. Vor zwei Jahren hatte Gottstein allerdings noch 8,3 Millionen Franken kassiert.

Per Anfang vergangenes Jahr wurde zudem Axel P. Lehmann neuer Präsident des CS-Verwaltungsrats. Aufgrund des schlechten Ergebnis der Bank verzichtet dieser nun freiwillig auf sein Honorar von 1,5 Millionen Franken, wie es heisst. Lehmann erhält dennoch 3 Millionen Franken ausbezahlt – inklusive Pensionskassenentschädigung sogar knapp 3,2 Millionen.

Zum Vergleich auch hier: Sein Vorgänger, der Portugiese António Horta-Osório, verdiente im vorangehenden Geschäftsjahr als Kurzzeit-Präsident der Credit Suisse noch 4,5 Millionen Franken. Er war dann unter anderem über den Bruch von Corona-Regeln gestolpert.

Deutlich tiefere Löhne als bei der UBS

Die gesamte, 18-köpfige Geschäftsleitung der Credit Suisse erhielt im vergangenen Geschäftsjahr 34 Millionen Franken. Zum Vergleich auch hier: 2021 flossen an die 15 Personen in der Geschäftsleitung noch insgesamt 38,1 Millionen.

Gegenüber ihren Kollegen bei der UBS sind die CS-Löhne deutlich tiefer: UBS-Chef Ralph Hamers verdiente im vergangenen Jahr 12,6 Millionen Franken. Davon gehören 2,9 Millionen zum Fixgehalt, 9,7 Millionen sind variable Lohnbestandteile. Colm Kelleher, der im vergangenen April zum UBS-Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden ist, wird für die Amtszeit 2022 bis 2023 mit knapp 4,8 Millionen Franken entschädigt.

Der Verwaltungsrat hat ferner beschlossen, den Aktionärinnen und Aktionären der Bank einen Antrag für eine Ausschüttung einer Dividende von 0.05 Franken brutto je Namenaktie zu stellen. Ausserdem wird der Versammlung vom 4. April Axel Lehmann zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Auch alle anderen VR-Mitglieder sollen laut dem Gremium wiedergewählt werden.

US-Börsenaufsicht lenkt ein – CS will Publikationsfehler angehen

Die Börse reagierte am Dienstag zum Start leicht negativ auf die jüngsten Nachrichten aus der Bank. Nach gut einer Stunde lagen die Aktien der Credit Suisse jedenfalls ein weiteres Mal im Minus. Allerdings liegen auch der Swiss Market Index sowie Aktien von Bankhäusern weltweit am Dienstag zum zweiten Tag in Folge mehrheitlich im roten Bereich.

Noch vergangene Woche musste die Credit Suisse die geplante Publikation des Geschäftsberichts für 2022 kurzfristig absagen. Grund dafür waren Vorbehalte der US-Börsenaufsicht zu Angaben früherer Jahre. Doch am Dienstag nun hat die Schweizer Grossbank die Details zum vergangenen Geschäftsjahr doch noch nachgereicht.

Wie die Bank nun schreibt, hat sie in den beiden vorangegangenen Jahresberichten ebenfalls «wesentliche Mängel» in der finanziellen Berichterstattung festgestellt. Namentlich seien «die internen Kontrollen der Gruppe für die Finanzberichterstattung nicht angemessen» gewesen, schreibt die Credit Suisse.

Konkret soll es dabei laut der Bank um Risikobewertungen in der Rechnungslegung gehen und wie diese beibehalten werden. Die Arbeit zur Behebung dieser Mängel hat laut Credit Suisse bereits begonnen.

Geldabflüsse verlangsamen sich

Die Credit Suisse beendete das vergangene Jahr mit einem Verlust von 7,3 Milliarden Franken. Es ist der höchste Verlust seit der Finanzkrise im Jahr 2008, der sich damals auf 8,2 Milliarden belief. Alleine im dritten Quartal 2022 häufte die gebeutelte Bank einen Verlust von vier Milliarden Franken an. Bereits das Jahr 2021 schloss die Bank mit einem Minus von 1,7 Milliarden Franken ab.

Zu kämpfen hat die CS unter anderem mit hohen Geldabflüssen. Über 120 Milliarden Franken haben die Kunden 2022 von ihren Konti abgezogen – 90 Prozent davon im Schlussquartal, als die brenzlige Lage des Instituts offensichtlich wurde. Mit dem Verlust an Kundengeldern kommen der Bank erhebliche Zins- und Gebühreneinnahmen abhanden.

Grosser Stellenabbau

Wie die Bank nun im Jahresbericht schreibt, hat sie zwar noch immer mit Geldabflüssen zu kämpfen. Sprich: Der Trend habe noch nicht gedreht. Doch hätten sich die Abflüsse von Kundengeldern inzwischen auf viel tieferem Niveau stabilisiert.

Die Bank hat bereits auf die katastrophale Lage reagiert und einen drastischen Rettungsplan ausgearbeitet. Sie will bis 2025 die Kosten auf 14,5 Milliarden Franken senken. Auf dem Weg dorthin sollen im kommenden Jahr bereits 1,2 Milliarden eingespart werden. Kurzfristig werden daher unter anderem 2700 Stellen abgebaut, langfristig werden es durch die neue Strategie insgesamt 9000 sein, wie die Bank im Oktober mitteilte.