Finanzsektor Schweiz und Singapur lancieren Fintech-Konferenz in Zürich Im Juni planen die Schweiz und Singapur eine Fintech-Konferenz in Zürich. Das Forum soll Innovationen in der Digitaltechnologie voranbringen. 14.02.2022, 10.15 Uhr

Die Schweiz spannt mit dem südostasiatischen Stadtstaat Singapur im Fintech-Bereich für ein Forum zusammen. (Symbolbild) Keystone

Die Schweiz pflegt bereits einen intensiven Finanzdialog mit Singapur. Nun spannen die beiden Länder für die Durchführung einer internationalen Fintech-Konferenz zusammen. Die erste Ausgabe des «Point Zero Forum» findet am 21. Juni in Zürich statt, wie das Eidgenössische Finanzdepartement am Montag bekannt gab.