«Finma fehlt das Gebiss!» Nach Moçambique-Affäre der Credit Suisse: Jetzt wächst der Druck auf die Finanzmarktaufsicht Nach der Moçambique-Affäre der Credit Suisse gerät auch die Finanzmarktaufsicht (Finma) unter Druck. Die Kritik: Der Behörde fehlt der Biss und kuscht vor den Banken. Reto Wattenhofer 24.10.2021, 08.42 Uhr

Ist die Finma zu zahm? Dieser Vorwurf wird nach dem jüngsten Skandal der Credit Suisse laut. Keystone

Die Credit Suisse stand diese Woche ungewollt im Scheinwerferlicht. Die Grossbank hat eine Korruptionsaffäre in Moçambique beigelegt. Dafür muss sie in Grossbritannien und den USA 475 Millionen Dollar als Strafe bezahlen. Auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) kam zum Schluss, dass das Risikomanagement der Credit Suisse «in Zusammenhang mit den Kreditgeschäften» in Moçambique «schwerwiegende Mängel» aufwies. Weitere Folgen hat das hierzulande vorerst nicht.