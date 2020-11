Firmenkonkurse nehmen in Zürich und der Nordwestschweiz stark zu Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) vermeldet im Oktober einen deutlichen Anstieg der Konkurse im Kanton Zürich sowie in der Region Nordwestschweiz. Betroffen sind insbesondere Verkehr- und Logistikunternehmen. 07.11.2020, 09.36 Uhr

Bei Taxiunternehmen, sowie bei Coiffeur- und Kosmetikstudios, stiegen die Konkurse im Oktober stark an. Keystone

(agl) Nachdem die Konkurszahlen im Sommer tiefer waren als erwartet, schossen sie nun in den beiden Regionen «über den Normalbereich hinaus», wie die KOF in einer Mitteilung vom Samstag schreibt. «Die negativen Folgen der ersten Corona-Welle scheinen noch nicht verdaut zu sein.» Bis jetzt sind jedoch nur die Nordwestschweiz und Zürich betroffen, wie neue Zahlen der KOF und des Beratungsunternehmens Bisnode D&B zeigen. In den anderen Regionen sowie in der gesamten Schweiz lagen die Konkurszahlen auch im Oktober «weiterhin nahe am Trend der letzten Jahre oder sogar in der unteren Hälfte des Normalbereichs».