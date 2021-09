Expansion in den USA: Emmi krallt sich Nummer 1 im Feta-Markt

Firmenübernahme Expansion in den USA: Emmi übernimmt Nummer 1 im Feta-Markt Der grösste Schweizer Milchverarbeiter Emmi setzt seinen Expansionskurs fort. Er übernimmt die Nummer 1 im US-Feta-Markt. Damit stärkt Emmi seine Position in einem wichtigen Auslandmarkt. 02.09.2021, 07.22 Uhr

Mit der Übernahme möchte Emmi auch Schweizer Käse leichter in die USA exportieren. Keystone

Feta-Käse erfreue sich in den USA wachsender Beliebtheit und Athenos habe sich über viele Jahre zur führenden US-Marke entwickelt, frohlockt Emmi in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit dem neuen Sortiment werde «die Palette an hochwertigen lokal hergestellten sowie importierten Käsespezialitäten im Nordamerikageschäft» von Emmi optimal ergänzt. Auch würden zusätzliche Exportmöglichkeiten für Schweizer Käse geschaffen, schreibt Emmi weiter.