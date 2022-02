Bell jubelt über Ergebnis, fürchtet aber Einkaufstourismus

Fleisch Bell jubelt über «bestes Ergebnis», fürchtet aber die Rückkehr des Einkaufstourismus Der Fleischverarbeiter Bell kann Gewinn und Umsatz steigern. Dabei legten unter anderem die pflanzenbasierten Fleischalternativen kräftig zu. 11.02.2022, 07.07 Uhr

Fleisch bleibt die Kernkompetenz von Bell. Aber auch die Vegi-Produkte werden immer wichtiger. Keystone

Der Fleischverarbeiter Bell erzielte im vergangenen Jahr sein «bisher bestes Ergebnis überhaupt», wie der Konzern am Freitag vermeldet. Der Umsatz stieg auf 4,15 Milliarden Franken, das sind 3,3 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Auch der Jahresgewinn wuchs um 10 Prozent auf 129.5 Millionen Franken an. Zu diesem guten Ergebnis hätten alle Geschäftsbereiche beigetragen, «einen wichtigen Anteil leistete das starke Retailgeschäft mit Fleischwaren und Convenience-Produkten im Heimmarkt Schweiz», so Bell.